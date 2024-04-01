1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi Onkoloji Uz. Dr. Kerem Oruç kanser hakkında bilgilendirme yaparken hastane girişinde vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kanser kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu ile ortaya çıkan, çok sayıda hastalık tablosu için kullanılan ortak bir terim olduğunun altını çizen Uz. Dr. Kerem Oruç, “Toplum farkındalığının artırılması, tarama programlarının yaygınlaştırılması ile erken tanı konulabilmesi için her yıl 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası olarak belirlenmiş, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bilincini yaymaya sağlamaya çalışılmaktadır” dedi.

Kanser tanısı hakkında bilgi veren Oruç, “Bireyi ve yakınlarını fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden derinden etkiler. Kanser ile ilgili toplum bilincinin oluşması, tarama programları ile erken tanı konulabilmesi ölümlerin önüne geçebilmek için önemli bir yol olarak gözükmektedir. Kanserden korunma; birincil, ikincil ve üçüncül korunma olarak üçe ayrılabilir. Birincil korunma kanser oluşumu öncesinde dikkat edilmesi gereken durumları kapsar. Sigara kullanmamak, pasif içicilikten korunmak, alkol tüketiminden kaçınmak, egzersiz yapmak, kilo kontrolü sağlamak, meyve ve sebzeden zengin beslenmek, işlenmiş gıdalardan, doymuş ve trans yağlardan uzak durmak, güneş koruyucu (UVA ve UVB) kullanmak, aşırı güneş maruziyetinden sakınmak, hepatit b virüsüne karşı aşılanmak birincil korunma içinde yer almaktadır. Kanser tarama programlarına katılmak erken tanı konulabilmesi ikincil korunmada yer almaktadır. Meme kanseri, kalınbağırsak kanseri ve rahim ağzı (serviks) kanserinde kanser tarama programları mevcuttur. Şu unutulmamalıdır ki; kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır ve erken tanı hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

Öte yandan eğitim birimi tarafından hastane poliklinik girişinde kurulan stantta vatandaşlara kanser hakkında bilgiler verilirken, kanserde beslenme konusunda broşürler dağıtıldı.