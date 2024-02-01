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Yozgat Şehir Hastanesinde ozon tedavisi yapılması amacıyla yapılan hazırlıklar Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idari ekibince kontrol edildi.

Ozon gazı canlı organizma ile temas ettiğinde hızlı şekilde moleküler oksijene ve oksijen radikallerine dönüştürülür. Vücutta hafif düzeyde bir oksidatif strese yol açan bu durum organizma tarafından bir tehdit olarak algılanır. Bunun sonucunda antioksidan olarak adlandırılan savunma sistemlerinde görev alan enzimler uyarılır ve etkilenen bölge oksijenden zengin hale getirilerek toksinlerden arındırılır. Ozon gazının etki mekanizmasının doğru şekilde çalışabilmesi için uygulanacak olan tedavi dozunun doğru hesaplanması kritik önem taşır. Yüksek konsantrasyonlarda toksik etki gösteren bu kimyasal molekül ile uygulanacak tüm tedavi girişimleri mutlaka uzman kontrolünde gerçekleştirilmeli ve hastalar belirlenen süre boyunca yakın takip edilmelidir.

Ozon tedavisi hakkında açıklamada bulunan Başhekim Kozan, “Yozgat Şehir Hastanemizde hizmete girecek olan ozon tedavisinin; kanser, kalp hastalıkları, tümörler, alerjiler ve sinüzit, otoimmün rahatsızlıklar, multipl skleroz, romatizmal eklem iltihabı, diyabet, hipertansiyon, lyme hastalığı, raynaud hastalığı, kronik yorgunluk sendromu, alzheimer, parkinson hastalığı, bağırsak hastalığı, dejeneratif eklem hastalığı, omurga iltihabı, kronik enfeksiyonlar, hepatit, sistit, migren, kronik ağrı, damar ameliyatı, yara iyileşmesi, kulak enfeksiyonları, ürolojik hastalıkları olan kişilere kullanılmaktadır. Ozon tedavisi hem hastalıkların önlenmesinde hem de daha kısa sürede iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Alanında Uzman Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimlerimiz ve ekibimizle bu hizmeti kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımıza kaliteli ve ulaşılabilir hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.