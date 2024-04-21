Hak İş Genel Başkan Yardımcısı, Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve Yönetim Kurulu, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Yozgat Şehir Hastanesinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alışverişi ve sohbet edildi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve Yönetim Kurulu’na nazik ziyaretleri için teşekkür etti.