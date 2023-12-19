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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan hastaları evinde ziyaret etmeye devam ediyor. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan ile birlikte Şehir Hastanesinde tedavi görüp taburcu olan Derviş Adıgüzel’in annesini evinde ziyaret etti.

Yozgat Şehir Hastanesinde yeni bir uygulamayla taburcu olan hastalara ulaşılarak kabul etmeleri durumunda evlerinde ziyaret edilerek iyileşme süreçleri ve genel sağlık durumları kontrol edildi.

Şehir Hastanesi’nde yeni bir uygulamaya başladıklarını ifade eden Başhekim Kozan, “Hastanemizde yeni bir uygulama ile tedavi görüp taburcu olan hastalarımızla iletişime geçerek kabul etmeleri durumunda evlerinde ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizde hastamızın hastaneden taburcu olduğu dönemden sonraki genel sağlık durumunu ve iyileşme sürecini kontrol ediyoruz. Bugün, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcımız Mehmet Küçükaslan ile hastanemizde tedavi görüp taburcu olan Derviş Adıgüzel’in annesini ziyaret ettik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretimizde öncelikle hastamızın genel durumunu kontrol ettik, yeni uygulamalarımızı anlattık, Yozgat’a sağlık hizmeti konusunda daha verimli hizmet yapabilme konusunda fikir alışverişinde de bulunduk. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, sağlık dolu günler diliyorum” dedi.