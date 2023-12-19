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Yozgat'ın sabah ritüellerinin vazgeçilmez lezzetleri olan simit ve yağlısı, geleneksel taş fırınlardan çıkıp modern bir lüks haline geldi. Bu eşsiz yerel lezzetler, Yozgatlıların sabah kahvaltı kültüründe özel bir konuma sahip.

Günün erken saatlerinde ve akşam üzeri olmak üzere günde iki kez fırından çıkan simit ve yağlı, Yozgatlıların lezzet kültürünün en değerli tatları arasında yer alıyor. 200 gram yağlının fiyatı 10 TL, 110 gram simidin ise 7,5 TL olduğu bu lezzet ikilisi, yerel halk arasında özel bir tutkuya dönüşmüş durumda.

Ayrıca, kaşarlı pidenin fiyatı 40 TL, kıymalı pidenin fiyatı 50 TL, kuşbaşılı pidenin fiyatı 60 TL ve patatesli pidenin fiyatı ise 40 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, Ağustos ayında zamlanan bu lezzetlerin yeni yılla birlikte tekrar zamlanıp zamlanmayacağı ise merak konusu halini koruyor. Yozgatlılar, bu geleneksel lezzetlere duydukları tutkuyu sürdürmek adına yeni fiyat güncellemelerini bekliyor.