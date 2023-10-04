Konferans Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an'ı Kerim tilaveti sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası sinevizyon gösterisi izlendi.

İl Müftüsü Ali Gülden 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet ' konusuyla konferans verdi.

Müftü Gülden konferansta yaptığı açıklamada, "Peygamberimiz sav. İman ve İstikamette bizlere en güzel örnektir. Bizler hayatımız boyunca istikameti aramalıyız. Bazen bunu ufak bir dokunuşla bazen bunu bir tebessümde yakalamak düşeni kaldırmak, hatayı düzeltmek, vazifemizi bilhakkın ifa etmek bunların hepsi bizi istikamete çağırma adına kullandığımız araçlardır. Rabbimiz hesap gününde huzurunda bizi mahcup etmeyecek iş ve amellerde söz ve davranışlardan bulunmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Teşrif buyurup geldiniz. Davete icabet ettiniz. Bizleri dinleme zahmetinde bulundunuz. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, haftamızın hayırlara vesile olmasını Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmamıza vesile kılınmamızı Rabbimizden niyaz ediyor, tekrardan hepinize teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)