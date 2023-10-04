Meclis salonunda düzenlenen toplantıda Çekerek ilçesinin spor tesislerinin ve Aydıncık ilçesinde bunulan baraj ve göletlerin genel durumları görüşüldü.

“GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ”

Gündemin birinci maddesinde, Çekerek ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Raporla alakalı Komisyon Başkanı Talat İbiş yaptığı açıklamada, ”Çekerek ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki spor kompleksinde, bir adet stat, bir adet tenis kortu, bir adet açık alan voleybol ve basketbol sahası, bir adet portatif yüzme havuzu yer almaktadır. Stat çevresinde akşamları spor yapılmakta ve portatif yüzme havuzunda ilçedeki gençlerimiz yüzme öğrenmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir adet kapalı spor salonu ile beraber özel olarak faaliyet gösteren bir adet Halı sahanın bulunduğu, ayrıca ilçede dünya mükemmeliyet belgesine sahip rafting parkuru yer almaktadır. Bununla birlikte ilçede çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu talebinde bulunmaktadır. Mevcut bulunan futbol sahası ve yüzme kortu tesisinin etrafının tel örgüyle çevrilmesi ve ilçedeki hayvan sürüleri ve köpeklerin saha içerisine ve etrafına girmesine izin verilmemesi için etrafının tel yapılması yerinde olacaktır. Tesislerde yüzme, futbol, tekvando ve rafting kurslarına gençlerimizin yoğun ilgisinin bulunduğu gerek yerinde yapılan incelemelerde ve gerekse ilçe spor müdürlüğünden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

“SAZAN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILIYOR”

Gündemin ikinci maddesinde, Aydıncık ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, bulunan baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir raporla alakalı yaptığı açıklamada, “Aydıncık ilçesi Kazankaya köyündeki ırmaktan suyun belirli bir kısmının kanyona verildiği ve diğer kısmıyla da baraj suyundan elektrik üretiminin yapıldığı ve baraj suyundan kamyona girmeden dağın içinden tünel yapılarak dağın arka tarafına götürüldüğü ve buradan da yine elektrik enerjisi elde edildiği ve devam eden suyla yine vadi boyunca değişik ebatlarda santrallerin olduğu ve elektrik üretiminin yapıldığı belirtilmiştir. Kösrelik köyünde bulunan Kösrelik gölet sahasının DSİ Genel Müdürlüğüne devredildiği, göletin Kösrelik köyü sulama kooperatifi tarafından işletildiği, göletin 1,6 milyon metreküp su biriktirme hacminin olduğu, 5 bin 970 dönüm arazinin salma sulamayla sulandığı, kapalı sulama sistemine geçilmesi durumunda daha fazla arazinin sulanacağının belirtildiği, göletin konumu ve arazi yapısının tarıma müsait ve verimli olduğu, gölette sazan balığı yetiştirildiği ve yöre halkı olta balıkçılığı yapmaktadır. Baydiğin gölet inşaatının gövde dolgu imalatında kil çekirdekli homojen dolgu olarak yapıldığı ve göletin 2020 yılında tamamlandığı, göletten arazinin sulamasının yapıldığı belirtilmiştir. Göletin daha çok erozyon ve sel önleyici görev gördüğü, gölet ve baraj alanlarında olta balıkçılığı yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemeler ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)