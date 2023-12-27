Tahmini Okuma Süresi: dakika

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin görevden ayrılması sonrası boşalan Genel Sekreterlik görevine bir süredir Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini yürüten İbrahim Ethem Şahin asaleten atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın onayı ile bu göreve atanan İbrahim Ethem Şahin göreve atanması sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Şahin mesajında, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Ahmet Şimşek’in teveccühleri ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak atanmış bulunmaktayım. Bu görevi layığı ile yerine getirmek ve bölge illerimiz olan Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın kalkınmasına katkıda bulunmak üzere tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz. Ajansımız bu güne dek bölge kalkınmasına yönelik birçok proje için destek sağladı. Söz konusu desteklerimiz ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ETHEM ŞAHİN KİMDİR?

1981 yılında Kayseri’de doğan Şahin, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. 1999 yılında lisans eğitimine başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur.

Şahin, çalışma hayatına 2003 yılında Pepsi Bottling Group Türkiye’de yönetici adayı-bayi müfettişi olarak başlamıştır. Şubat 2004-Ekim 2009 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mali Tahlil ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Mali Tahlil Uzmanı olarak Samsun’da çalışmıştır. 3 Kasım 2009 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Uzman olarak göreve başlayan Şahin, 2012 yılından 2020 yılına kadar Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılı Aralık ayından 2023 yılı Aralık ayına kadar ise Genel Sekreterlik görevini yerine getirmiştir.

Çeşitli gönüllü faaliyetlere katılan, pek çok uluslararası projede görevler alarak sunum ve eğitmenlik yapan İbrahim Ethem Şahin, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.