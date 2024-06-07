Hububatta destekleme primi ise buğday için ton başına 1,750 lira ve arpa için 750 lira olarak duyuruldu.

Böylece, destekleme primi sonrası fiyatlar ekmeklik buğdayda 11,000 lira, makarnalık buğdayda 11,750 lira ve arpada 8,000 liraya kadar çıkabilecek.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl 6 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday alım fiyatı ton başına kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğday için 8 bin 250 lira, makarnalık buğdayda 9 bin lira ve arpada 7 bin lira olarak açıklanmıştı. Taban fiyatlara ek olarak buğdayda ton başına bin lira, arpada ise ton başına 500 lira prim desteği duyurulmuş ve söz konusu primler geçtiğimiz haftalarda daha yeni ödenmişti.

Böylece geçen yıla göre prim hariç şekilde ekmeklik buğdayda yüzde 12,1, makarnalık buğdayda yüzde 11,1 ve arpada yüzde 3,6 artış yapıldı. Prim dahil şekilde hesaplandığında ise ekmeklik buğday fiyatında yüzde 18,9 artış gerçekleşirken, makarnalık buğdayda yüzde 17,5 ve arpada ise yüzde 6,66 artış oldu.

TMO'dan yapılan açıklamada, hububat hasadının Mayıs ayı başında lokal olarak Adana ve Şanlıurfa’da başladığı ve Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kıyı Ege’de yoğun şekilde devam ettiği belirtilirken, ülke genelinde hasat oranının yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğu bildirildi.