Yozgat’ta devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde yürüttüğü devriye görevi esnasında yol kenarında yaralı bir baykuş buldu.

Uçmakta zorlanan baykuş, jandarma ekipleri tarafından bakım ve tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tedavi sürecinin ardından baykuşu tekrardan doğal ortamına bırakacağı bildirildi.