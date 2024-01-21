Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye genelindeki kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları, ulaşımı etkilemeye devam ediyor. İşte güncel durum:

Tem Otoyolu - Basın Ekspres Bağlantı Yolu:

Sefaköy Kavşağı ile Çobançeşme Kavşakları arasında yürütülen yaya üstgeçit çalışmaları, her gün 22:00-06:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu - Aydın Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu:

1-4.km.leri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale Yolu:

25-27.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları, her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması gerektiriyor. Ulaşım, 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Adana-Karataş Yolu:

3-5.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Alaca-Zile Yolu:

5-12.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışması, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Fatsa-Ordu Yolu:

13-14.km.leri arasında (Nefise Akçelik Tüneli Çıkışı) gizli buzlanma nedeniyle Fatsa istikametinde yolun sağ şeridi trafiğe kapatılmış, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Maçka Yolu:

1-2.km.leri arasında üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Antalya Yolu - Demirkapı Tünelleri:

Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Yenişehir-Bilecik Yolu:

6-16.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Karabük-Kastamonu Yolu:

9-11.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.