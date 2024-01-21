Türkiye genelindeki kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları, ulaşımı etkilemeye devam ediyor. İşte güncel durum:
Tem Otoyolu - Basın Ekspres Bağlantı Yolu:
Sefaköy Kavşağı ile Çobançeşme Kavşakları arasında yürütülen yaya üstgeçit çalışmaları, her gün 22:00-06:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılacak.
İzmir-Aydın Otoyolu - Aydın Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu:
1-4.km.leri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Ankara-Kırıkkale Yolu:
25-27.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları, her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması gerektiriyor. Ulaşım, 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Adana-Karataş Yolu:
3-5.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Alaca-Zile Yolu:
5-12.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışması, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Fatsa-Ordu Yolu:
13-14.km.leri arasında (Nefise Akçelik Tüneli Çıkışı) gizli buzlanma nedeniyle Fatsa istikametinde yolun sağ şeridi trafiğe kapatılmış, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Trabzon-Maçka Yolu:
1-2.km.leri arasında üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Konya-Antalya Yolu - Demirkapı Tünelleri:
Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
Yenişehir-Bilecik Yolu:
6-16.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Karabük-Kastamonu Yolu:
9-11.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.Kaynak: Haber Merkezi