Dr. Şahin, “Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında, 1987 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 9 Şubat ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kabul edilmektedir” dedi.

Tütün kullanımı, sağlığı olumsuz olarak etkileyen en önemli zararlı davranışların başında geldiğini diye getiren Dr. Fatih Şahin şunları söyledi: “Tütün kullanımı akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın ortaya çıkmasında temel etkendir. Tütün ve nikotin içeren her ürün sağlığa zararlıdır, hastalık yapar, ölüme neden olur, kullanılmamalıdır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne sebep olmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı kaynaklanmalıdır. Sigara kullanımı, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12. Saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta- 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riski sigara içen birinin yarısı kadardır."

Şahin, "10. yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor. Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak bir ‘Sigara Bırakma Polikliniğine’ başvurmalısınız. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı uzman personeli ile sigarayı bırakmanızda yardımcı olmaktadır. Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla siz sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. İlimiz İl Sağlık Müdürlüğü KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi) de, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sigara Bırakma Polikliniklerimiz hizmet vermektedir" dedi.