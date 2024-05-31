İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 31 Mayıs günü, Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

“HER YIL 5 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR”

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının mücadele edilerek önlenmesi gereken endemik bir sorun olduğundan bahseden Müdür Şahin, “Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, halk sağlığını tehdit eden, mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken endemik bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğünü, sakat ve felç kaldığını bildirmektedir. Türkiye’de ise her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 100 bin kişi hayatını kaybetmekte, sakat ve felç kalmaktadır. Tütün dumanında formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum gibi 4 binden fazla kimyasal madde vardır. Bu maddelerin 70’den fazlası kansere neden olmaktadır. Sigara bebek ve çocuklarda ölü doğum, düşük doğum ağırlığı, ani bebek ölüm sendromu, büyüme gelişme geriliği, havale, alerjik hastalıklar, akciğer gelişme bozukluğu, solunum yolu enfeksiyonları, astıma, kadın ve erkeklerde dişeti hastalıkları, ağız ve yutakta tat alma eksikliği, cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri, ağız, dil, yutak, gırtlak, tükürük bezi, diş eti, akciğer, bronş, yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, bağırsak, anüs, böbrek, mesane, prostat, rahim ağzı ve kan kanseri gibi pek çok kanser, kalp krizi, damar tıkanıklığı, burger hastalığı, tansiyon yükselmesi, beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer), gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük, koku almada azalma, kronik bronşit ve amfizem gibi tıkayıcı akciğer hastalıkları, cinsel isteksizliğe neden olmaktadır. Ayrıca yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur. Akciğer kanserlerinin yüzde 95’i sigara içiminden kaynaklanmaktadır. Pasif içicilik bile akciğer kanserine neden olmaktadır. Sigara kullanan veya sigara dumanına maruz kalan genç kadınlarda meme kanseri riski yüzde 90 artmaktadır” diye konuştu.

“SİGARA TÜKETİMİ AZALDI”

Alınan önlemler ve uygulamalarla Türkiye’de sigara tüketiminde ciddi bir azalma olduğunun altını çizen Şahin, “Ülkemiz, 4207 sayılı yasaya göre kapalı alanlarda sigara yasağının restoran, kafe, bar ve kahvehaneleri de kapsamasıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği başarılı MPOWER uygulamalarıyla, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla (sigara bırakma poliklinikleri, sigara bırakmada kullanılan ilaçların ücretsiz olarak sağlanması, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi, kanunla yasaklanmış alanlarda sigara içilmesi halinde ALO 184 arayarak ihlal bildirimi vs.), çeşitli sivil toplum kuruluşları ve cemiyetlerle (Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği) işbirliğinde (reklamlar yayınlanması, afiş, broşür hazırlanması, kongreler, sempozyumlar, kanunla yasaklanmış alanlarda sigara içilmesi halinde Yeşil Dedektör uygulaması ile ihlal bildirimi vesaire) ülkemizde sigara tüketiminde ciddi bir azalma meydana gelmiştir” şeklinde konuştu.

Şahin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz dileğiyle yeni bir başlangıç için hepinizi ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı aramaya ve ilimizde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezimizdeki Sigara Bırakma Polikliniğimize davet ediyoruz. Unutmayın sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür.”