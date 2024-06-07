Sağlık Bakanlığı koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik yenidoğan canlandırma eğitimi verildi.

“YENİDOĞAN BEBEKLERİMİZ EMİN ELLERDE”

İl Sağlık Müdürlüğü girişimleri ile Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) eğitmenleri, müdürlüğe bağlı kurumlar ve Bozok Üniversitesinde görevli sağlık çalışanlarına eğitim verdi.

Program kapsamında Akdağmadeni, Yerköy, Sarıkaya ve Sorgun Devlet Hastaneleri, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversite Hastanesinde görevli personele yönelik yenidoğan canlandırma eğitimi verildi.

“TEMEL KONULARDAN BİRİ”

Konu ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Yenidoğana optimal yaklaşım kapsamında Neonatal Resüsitasyon (Yenidoğan Canlandırma Programı) temel konulardan birini oluşturmaktadır. Program kapsamında Akdağmadeni, Yerköy, Sarıkaya, Sorgun Devlet Hastaneleri, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımlar, Doğum Doğumhaneler ve Ambulanslar gibi yenidoğan bebeklere yönelik girişimde bulunan tüm birimlerde görevli, çocuk hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile anestezi uzmanı hekimlerimizin de bulunduğu sağlık çalışanlarımıza yönelik yenidoğan canlandırma eğitimi kurumumuzda verildi. Bu eğitimde amaç yenidoğan ölümlerini önlemek, yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını ve sıfır hata ile çalışmayı sağlamaktır. Bu eğitimi bakanlığımızla koordineli bir şekilde sık sık ilimizde personel sirkülasyonuna istinaden gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 2023 yılında tüm kurumlarımızdan katılımlar ile bu eğitimi gerçekleştirdik. Bozok Üniversitesi Hekimlerinden Doç. Dr. Yeşim Şenaylı sorumluluğunda gerçekleşen eğitimde Bakanlık eğitmenlerimiz Uz. Dr. Pelin Kekeç Bostancı, Dr. İlham Özkan, Ebe Ayla Bulut ve Sağlık Tek. Canan Uçar Yenihayat’a emeği geçen personelimize ve 25 kursiyerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Üç gün süren eğitim sonunda kursiyerlere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin ve birim uzmanları Filiz Kabayel, Fatih Çetin ve Mikail İpekel tarafından sertifikaları takdim edildi.