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Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, proje hafızlık eğitimi kapsamında Ayşe Ilıcak İmam-Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimine devam eden öğrencileri ziyaret etti.

Okul Müdürü İdris Çetin ile birlikte hafızlık proje sınıflarını gezerek eğitim süreci hakkında bilgi alan İl Müftüsü Gülden öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ederek hafızlığın önemine değindi.

Müftü Gülden, hafızlık eğitimi gören öğrencileri ziyaretinde hafızlığın dünyevi ve uhrevi faydalarını gündeme getirdi.

Gülden, “Bilimsel araştırmalar, aynı zeka düzeyine sahip öğrencilerden hafızlık yapanların, hafızlık yapmayanlara göre daha yüksek akademik başarı gösterdiğini kanıtlamıştır. Çocukluk döneminde verilen hafızlık eğitimi, bilişsel ve duyuşsal potansiyeli erken yaşlarda geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Hafızlık yaparak hem Allah katında hem aileniz nazarında ve hem de toplum içinde değerli hale geliyorsunuz” dedi.

Ziyarette Gülden’e İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut ve Şube Müdürü İbrahim Çınar eşlik etti.