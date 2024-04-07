Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan ‘Dünya Sağlık Günü’ ve bugünü takip eden hafta da ‘Dünya Sağlık Haftası’ olarak kutlanmaktadır” dedi.

Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sağlıklı hayat insanların vazgeçemeyeceği temel bir hak olmakla birlikte kaliteli ve uygulanabilir bir sağlık sistemi de nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez ve ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek demektir. Milletimizin sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi, günümüzde özellikle çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle insanlarımızın bu konulardaki eğitimleri artırılmalı, sağlık personelinin yanı sıra anne-babalar, öğretmenler, toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında komşu, arkadaş, akraba gibi değişik sosyal kimliklerle yer alan her birey, sağlıklı yaşamın gerektirdiği koşulları ve ortamı hazırlama, önlemleri alma konularında kendilerini sorumlu hissetmeli ve bu yönde hareket etmelidir.”