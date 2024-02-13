CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, akaryakıta gelen zamların başta gıda olmak üzere temel tüketim ürünlerinin fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Başkan Yaşar, “Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Mazota bir yılda 40 kere zam geldi. Artık yeter!” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, zamların vatandaşın belini büktüğünü söyledi. Çiftçinin üretemediğini, tüketicinin gıdaya ulaşamadığını ifade eden Başkan Yaşar, “Türkiye ekonomisi kötü yönetiliyor. Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Mazota bir yılda 40 kere zam geldi. Çiftçimiz tarlasını ekemez, ürününü hasat edemez noktaya geldi. Akaryakıta gelen zamlar başta gıda olmak üzere market raflarındaki tüm ürünlere yansıyor. Vatandaşımızın alım gücü düştü. Artık yeter!” dedi.



ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI!



Üretimden ve üretenden yana bir ekonominin hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Başkan Yaşar, şöyle devam etti: “İthalatla üretim yapılamaz. Baskılarla zamların önüne geçilemez. Hedefimiz; düşük enflasyonla, hızlı büyüyen, tam istihdama yaklaşan, çağdaş çalışma koşullarına sahip, eşit rekabet ortamında gelirini adil paylaşan, küresel ölçekte dinamik rekabet gücüne sahip bir Türkiye’dir. Mevcut iktidar uzun zamandır bu hedeflerden uzaklaştı. Artık değişim zamanı!”