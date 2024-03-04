Ünlü ekonomist, vatandaşlara kötü haberi vererek 'büyük krizi' duyurdu. Milyonlarca yatırımcı, ellerindeki yatırımları değerlendirmek amacıyla çeşitli yatırım alanlarına yöneliyor. Bu süreçte dolar, altın ve kripto paralarda yaşanan yükselişler dikkat çekiyor. Ünlü ekonomistlerin yorumları ise merak konusu.

Evren Devrim Zelyut, bu kötü haberi duyurarak finansal bir çöküşün yakın olduğunu belirtti. Zelyut, yatırımcıları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Zelyut, "60-65 aralığı, gerçek bir olasılık. 2022 yılının Ocak ayında döviz kuru 11-12 lira civarındaydı. 2023 başlarında ise 18 lira seviyesine çıktı. 2024'e gelindiğinde ise tansiyonun arttığını görüyoruz. Yeni bir kriz nasıl oluşur? İşte size bazı ipuçları: Bu sefer, eski krizlerden farklı olarak, 60-65 birimleri önemli olacak. Neden mi? Çünkü krizin babası geliyor" dedi.

Zelyut, büyük krizin yakın olduğunu belirterek, "60-65 nedir? Bu, mazot fiyatının 60-65 dolar aralığında seyretmesini ifade ediyor. Dolar fiyatı, Körfez'den gelen dolarlarla baskı altında tutularak 41-42 aralığında olacak, ancak 60-65 liralık mazot fiyatı hepimizi etkileyecek" dedi.

Ağustos 2023'te mazot fiyatının 45'i geçeceğini önceden belirttiğini söyleyen Zelyut, nedenini aynı işleyen sisteme bağladı. Zelyut, "Ağustos ayında yaşananlar şimdi tekrarlanıyor, hiçbir şey değişmiyor. 60-65 arası mazot fiyatı ve 41-42 arası dolar fiyatıyla, hane halkı ne yazık ki bu durumun altında kalacak" dedi.