Yozgat’ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Cenk Gedik, görevine başladı.

Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken, Sorgun’a ataması yapılan 2.sınıf Emniyet Müdürü Cenk Gedik, geçtiğimiz günlerde Sorgun’da yeni görevine başladı. Aslen İzmirli olan Gedik, 2000 yılında Polis akademisinden mezun oldu. Sırasıyla Tokat ardından, Manisa ve Mardin Kızıltepe İlçe Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra Sorgun’a atandı. Emniyet Müdürü Cenk Gedik’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. (İHA)