Kaymakam Açıkgöz, Sosyal medya üzerinden yayınladığı veda mesajında, 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Kaynaşlı Kaymakamı olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu vazifeye layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Açıkgöz yayınladığı mesajında şunları söyledi: “İki sene önce göreve başladığım Yozgat’ın Saraykent ilçesinde vazifemi layıkıyla yapmak adına tüm gücümle gayret etmiş olmanın huzuruyla görev süremi tamamladım. Görev sürem boyunca daima mazlumun ve zorda kalanın yanında olmak adına çaba harcadım. Bu süreçte hayata geçirmeye çalıştığım her projede yanımızda olan 61’inci Hükümet’in Başbakan Yardımcısı ve bir önceki dönem Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, 27’nci Dönem Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’e ve 28’inci Dönem Yozgat Milletvekilleri Sayın Abdülkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef’e Saraykent’iler adına teşekkürü bir borç biliyorum. Kısa süre de olsa beraber çalışma şerefini yaşadığım Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan’a saygılarımı sunuyorum. Saraykent’e ve Yozgat’ın güzel insanlarına hizmet etme şerefini yaşattığı için Rabbimize hamd ediyorum. Yeni görev yerim olan Düzce Kaynaşlı’da insanımıza layıkıyla hizmet edebilmek için Alemlerin Rabbi olan Allah’ın yardımına ve sizlerin de dualarınıza talibim. İki yıl boyunca beraber çalıştığımız kurum amirlerimize, Saraykent Belediye Başkanımız Ahmet Öçal’a, Ozan Belediye Başkanımız Mustafa İleri’ye ve Dedefakılı Belediye Başkanımız Haydar Coşkun’a, Ak Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya’ya, MHP İlçe Başkanı Aydın Yeşil’e, il genel meclisi üyelerimiz Nuri Çınar ve Şakir Taşdemir’e, muhtarlarımıza ve din görevlilerimize bu süreçteki uyumlu çalışma arkadaşlıkları ve samimiyetleri için teşekkür ediyorum. İlçemizin ve kaymakamlığımız tarafından işletilen termal otelimizin tanıtımına katkılarından dolayı Yozgat’ımızın güzide basın mensuplarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimi Ziya Paşa’nın Terkib-i bendinden bir beyit ile tamamlamak istiyorum. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.’ Yaptığımız işler ve geride bıraktığımız eserlerle anılmak temennisiyle. Haklarınızı helal ediniz.” (Alpaslan Demir)