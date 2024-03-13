Özellikle akşam çayının yanında bir dilim pestil tüketmenin sağlık için önemli faydalar sağlayabileceğini söyleyen uzmanların açıklamalarının ardından Yozgatlı vatandaşlar pestil tüketerek sağlıklarına sağlık katacaklar.

Kansızlık, özellikle kadınlar arasında yaygın olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Kuru meyvelerden yapılan pestil, bu sorunla mücadelede önemli bir rol oynar. Lif açısından zengin olan pestil, sindirim sistemi sağlığını destekler, kabızlığı önler, sindirimi iyileştirir ve tokluk hissini artırır. Ayrıca, pestil bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuda enerji verirken, içerdiği doğal şeker sayesinde yoğun fiziksel aktiviteler öncesinde veya sonrasında enerji seviyelerini artırmak için ideal bir atıştırmalık olarak öne çıkar.

Pestil, antioksidanlar bakımından da zengindir ve hücresel hasarı azaltarak sağlığı korur ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Bazı araştırmalar, pestilin kanser riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

Ancak, sağlık dolu bu atıştırmalığın aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Yüksek şeker içeriği, şeker metabolizması sorunu olanlar için dikkat gerektirir. Alerjik reaksiyon riski taşıyanlar da dikkatli olmalıdır ve taze meyvelere göre daha yoğun kalorili olduğu için porsiyon kontrolü önemlidir.