Yozgat’ta jandarma ekipleri, il genelinde drone destekli trafik denetimi yaptı.

Uygulamalar sırasında durdurulan sürücüler, hatalı sollama, aşırı hız, güncellenen mevzuat hakkında bilgilendirildi, kurallara uymadıkları tespit edilenle ise cezai yaptırım uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Trafik Jandarması tarafından, Trafik kazalarının en aza indirilmesi maksadıyla; 24 Şubat 2024 günü Yozgat-Çorum yolu üzerinde havadan drone destekli trafik denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda; Emniyet kemer ihlali, cep telefonu kullanımı, aşırı hız, hatalı sollama ve geçme kuralı ihlali yapan araç sürücülerine trafik kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulanmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik havadan ve karadan trafik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.