Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. 32 günlük mevduat faizi getirileri tarihi zirvelere ulaşıyor.

Yeni başkan Fatih Karahan liderliğinde alınan ilk faiz kararıyla birlikte Türk lirası mevduat faiz getirileri son 8 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın faiz oranını %45 seviyesinde sabit tutmasıyla birlikte faiz getirilerinde yeni bir yarış başladı.

Önde gelen bankalar, müşteri çekmek amacıyla 32 günlük mevduat getirileri için %45 ile %49 arasında faiz oranları sunmaya devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya göre 209,3 milyar lira artarak 15 trilyon 487,1 milyar lira seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde, 1-3 aylık mevduat faiz oranları %52 ile son 8 haftanın en yüksek seviyesine yükselerek dikkat çekti.

Bankaların sunduğu faiz oranları ve net getiriler şu şekildedir:

Alternatif Bank: Faiz oranı %47, Net getiri: 7.829,04 TL, Vade sonu ödeme: 207.829,04 TL

Odea Bank: Faiz oranı %45, Net getiri: 7.890,41 TL, Vade sonu ödeme: 207.890,41 TL

ON Bank: Faiz oranı %50, Net getiri: 8.767,41 TL, Vade sonu ödeme: 208.767,41 TL

TEB Bank: Faiz oranı %45, Net getiri: 7.890,41 TL, Vade sonu ödeme: 207.890,41 TL

Denizbank: Faiz oranı %44, Net getiri: 7.329,32 TL, Vade sonu ödeme: 207.329,41 TL