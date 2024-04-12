Faiz oranlarındaki artışlar, sıfır kilometre araçların popüler kampanyalarının hızla azalmasına neden oldu. Aynı zamanda, ikinci el araç pazarında kredi olanaklarının neredeyse tamamen kapanması, tüketicilerin kredi kartları veya senetlerle alışveriş yapma eğilimini artırdı. Ancak, bu durum alıcılar ve satıcılar arasında zorluklar yaratırken, galeriler ve aracı kurumlar düşük kar marjlarıyla satış yapma eğilimindeler.

Otomotiv sektörü, artan faiz oranlarının etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyor. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, sektördeki son gelişmeleri değerlendirirken, piyasadaki belirsizliğe dikkat çekiyor. Karakaş'a göre, talep ve hareketlilik artmasına rağmen, finansman desteği alıcılar ve satıcılar arasında yetersiz kalıyor. Bu durum, bankaların parasal sıkılaştırma politikalarını tam olarak uygulamalarıyla daha da belirgin hale geliyor.

Kredi faizlerindeki artışlar nedeniyle sıfır kilometre araç bayileri, kampanyalardan vazgeçmek zorunda kalıyor çünkü aradaki farkı ödemekte güçlük çekiyorlar. Bu da, nisan ayı itibarıyla birçok markada görülen sıfır faiz kampanyalarının sona ermesine yol açıyor. Muhammed Ali Karakaş'a göre, sektörün finansman sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde, tüketiciler bankalardan istedikleri krediyi alamıyorlar. Ayrıca, kredi kartı kullanımının artmasına rağmen, yüksek komisyon oranları da tüketicileri etkiliyor. Karakaş, tüketicilerin genellikle kredi kartı taksitleri veya senetli sistemle ödeme seçeneklerini tercih ettiğini belirtiyor.

Karakaş, güncel durumun sürdürülebilir olmadığını düşünüyor ve faiz oranlarının Merkez Bankası politika faizi seviyelerine çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Bankaların faiz oranlarını yükseltmesi ve kredi musluklarını kapatmasıyla, sektördeki finansman olanakları daha da sınırlı hale geliyor.