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Yozgat’ta bitkisel üretimi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihi 12 Ocak 2024.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2023 Yılı Bitkisel Üretimi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında Küçük Aile İşletme Desteği müracaatlarının devam ettiğini ve müracaatların 26 Kasım 2023 tarihinde başladığını ve üreticilerin son başvuru tarihi olan 12 Ocak 2024 tarihinden önce İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.