Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. TFF'nin resmi internet sitesinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.
10. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Yozgat Bozokspor-Malatyaspor: Ümit Gürsoy
Hekimhan Belediyespor-Bingöl Gençspor: Abdulkadir Oralı
Rüstempaşa-Elazığ Aksaray Gençlik: Mehmet Yetkin
Dersimspor-Erzincan Ulalarspor: Miraç Yıldırım
12 Bingölspor-Hacılar Erciyesspor: Murat Demir