Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup ekiplerinden Yozgat Bozokspor, Çankırı Sarayspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
Maça etkili başlayan her iki takım kalelerde gol arayışında bulundu.
7'nci dakikada Bozokspor, Yahya ile kullandığı kornerde topu Ahmet’in kafa vurusuyla ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.
15'inci dakikada Yahya’nın kullandığı kornerde Reha'nın topa yerden sakin vuruşuyla top ağlarla buluştu. Skor 2-0’a yükseldi.
Bozokspor soyunma odasına 2-0’lık skorla girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Bozokspor üst üste bulduğu gollerle rakibini 5-0 mağlup etti.
(Alpaslan Demir)Kaynak: İleri Gazetesi