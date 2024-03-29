Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, senato üyeleri, daire başkanları ve fakülte sekreterleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.
Ezanın okunmasıyla Ramazan ayının bereketli sofrasında oruçlarını birlikte açan üniversite çalışanları, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergiledi.
Üniversite Merkezi Yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, daire başkanları fakülte sekreterleri katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi