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Yozgat ve ilçelerde Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında; 112 Acil Çağrı Sistemi, KADES, UYUMA, dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri ve konularında 437 vatandaşa bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

UYUMA PROJESİ NEDİR?

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE PROJESİ NEDİR?

tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm annelerden destek isteyen ekipler, Bakanlığın hayata geçirdiği projenin amacının uyuşturucu ile mücadelede annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını arttırmak olduğunu vurguladı.

“İTİBAR ETMEYİN”

Ekipler tarafından dolandırıcılık hakkında yapılan bilgilendirmede, “Kendilerini savcı, hakim, polis olarak tanıtarak sizinle irtibata geçen dolandırıcılar hesabınızın terör örgütü tarafından kullanıldığını, terör örgütü ile bağlantınızın tespit edildiği gibi sözlerle sizi korkutmaya çalışabilirler. Arkadaş ya da aile bireylerinizin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek onlarmış gibi davranabilirler. Sizi zor durumda olduklarına ikna etmeye çalışarak para transferi yapmanızı ve/veya kart ya da hesap bilgilerinizi isteyebilirler. Banka çalışanı gibi sizi arayarak ücret, komisyon iadesi, faiz iptali, borç erteleme, aidat iptali vb. vaatlerle sizden kart bilgilerinizi (CVV, son kullanma tarihi, şifreniz) isteyebilir ve/veya telefona tuşlamanız için yönlendirebilirler. Sizinle bu şekilde irtibata geçen kişilere itibar etmeyin ve bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın” denildi.

“ASILSIZ İHBARLARLA MEŞGUL ETMEYİN”

112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini anlatan ekiplerce, “Vatandaşlarımızın acil yardım ihbar hattına asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturması vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinci ile acil yardım hizmeti veren personelimizin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerekmektedir. Her bir saniyenin hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımıza ulaşmak ve onlarla ilgili çağrıları sağlıklı yönlendirebilmek için vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak asılsız ihbarda bulunmamaları, gereksiz yere meşgul etmemeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.