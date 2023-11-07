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Yozgat Belediyesi tarafından 7 Kasım 2023 itibarıyla 37 ihale bütün isteklilerin teklif verebildiği ‘açık ihale’ olarak duyurulurken, bu açık ihalelerden 8’i iptal edildi.

Buna karşılık, Kamu İhale Kanunu’nun pazarlık usulü maddesi olarak bilinen 21/f maddesinden 30 ihale yapıldığı ve bu ihalelerin tamamının sonuçlandığı KİK verilerinde yer alıyor.

Çeşitli nedenlerle iptal edilen 8 açık ihale göz önüne alındığında, gerçekleşen açık ihale sayısı 29, pazarlık usulü ihale sayısı ise 30 oldu. Pazarlık usulü ihale sayısı, gerçekleşen açık ihale sayısını geride bıraktı.

Önceki haberimizde, komşu il belediyeleri ile Yozgat Belediyesi’ndeki 21/f pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihale sayılarını karşılaştırmalı olarak verdik ve Yozgat Belediyesi’nin çevre illere göre pazarlık usulünü en fazla kullanan belediye olduğunu kamuoyu ile paylaştık.

PAZARLIK USULÜ İHALELER KİMLERE VERİLİYOR?

Haberimizin ardından KİK’in ekap.kik.gov.tr adresine girerek 21/f pazarlık usulü ihalelerini araştıran bazı okurlarımız, Yozgat Belediyesi tarafından yapılan pazarlık usulü ihalelerin başkanın veya belediye meclisine yakın isimlere verildiğini tespit ettiklerini dile getirdiler.

Önceki haberimizin devamı olarak, KİK’te yer alan verileri okurlarımızın yorumuna sunuyoruz…

KÖSE’NİN SON TOPLANTISI DA PAZARLIK USULÜ:

1 MİLYON 380 BİN LİRA!

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıdan saatler önce, 29 Eylül 2023 tarihinde saat 16.30’da “İletişim Kampanyası ve Lansman Toplantısı” hizmet alımı adı altında 21/f pazarlık usulü ihale edildiği ortaya çıktı.

KİK verilerine göre toplantıdan yaklaşık 21 saat önce “İletişim Kampanyası ve Lansman Toplantısı” 21/f pazarlık usulü ihale yapıldı ve ihaleyi tek teklif ile 1 milyon 380 bin lira karşılığında Yozgat Belediyesi’ne ait YBK İnşaat Temizlik ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

Yozgat Belediyesi’ne ait olan YBK’nın, Belediye Başkanı Köse’nin toplantısı için ne kadar harcadığı ise bilinmiyor.

28 GÜNLÜK YEMEK 1 MİLYON 423 BİN

1 GÜNLÜK YEMEK 960 BİN LİRA!

Yozgat Belediyesi’nin 13 Mart 2023 günü saat 13.30’da yaptığı “Ramazan Ayı İftar Yemeği” ihalesi yine 21/f pazarlık usulü ile yapıldı.

Süresi 23 Mart 2023 – 21 Nisan 2023 tarihleri arası ve Ramazan ayının 28 gününü kapsayan ihaleyi Ömer Mustafa Akışık’ın sahibi olduğu Peyda İnşaat Medikal Yemek Temizlik İşleri Gıda Limited Şirketi, 1 milyon 414 bin 400 liraya aldı.

Ramazan ayı iftar yemeğini alan aynı yemek şirketi, Yozgat Belediyesi’nin 7 Nisan 2023 günü saat 16.00’da yaptığı “Depremzede Ailelere İftar Yemeği Verilmesi” ihalesini de yine 21/f pazarlık usulü ile aldı.

İşin yapılacağı yer Yozgat, ihalenin süresi ise 20 Nisan 2023 – 21 Nisan 2023 günü, sadece 1 gün. İhaleyi aynı yemek şirketi 960 bin lira teklif ile aldı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’na kurulan iftar çadırı ile Ramazan ayı boyunca her gün 500 kişiye iftar yemeği veren Ömer Mustafa Akışık’ın şirketine 28 gün için 1 milyon 414 bin 400 lira ödenirken, depremzede aileler için Yozgat’ta düzenlenen 1 günlük iftar yemeğine ise 960 bin lira ödenmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

GEZİ ORGANİZASYONU BİLE

PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLDİ!

Yozgat Belediyesi’nin 19 Temmuz 2023 günü saat 13:30’da yaptığı “Gezi organizasyonu hizmet alımı araç kiralama” ihalesi 21/f pazarlık usulü ile yapıldı.

1 milyon 438 bin lira yaklaşık maliyetin açıklandığı pazarlık usulü ihaleyi 1 milyon 350 bin liraya Şemsinur Bulut aldı.

EKAP’taki bilgilere göre ihale için verilen en yüksek ve en düşük teklifin ise yine ihaleyi alan Şemsinur Bulut tarafından verilen rakam olan 1 milyon 350 bin lira ile aynı olduğu dikkat çekti.

3 MİLYON LİRADAN FAZLA

ELEKTRİK MALZEMESİ AYNI KİŞİDEN ALINDI

Yozgat Belediyesi tarafından biri 2021 yılında, dördü 2023 yılında olmak üzere toplam 5, 21/f pazarlık usulü “Elektrik Malzemesi Alımı” ihalesini, toplamda 3 milyon 254 bin 638 lira karşılığında Veli Savaş aldı.

Bu 5 pazarlık usulü ihaleden sadece 3’ü 2023 yılının şubat, mart ve nisan aylarında ayrı ayrı “Elektrik Malzemesi Alımı” olarak yapıldı ve bu 3 ihale toplamda 2 milyon 281 bin 658 lira karşılığında Veli Savaş tarafından alındı.

DUYURULMADAN PAZARLIK USULÜ İLE NELER ALDI?

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan ihalelerde sıklıkla 21/f “pazarlık” usulü yönteminin kullanılması vatandaşların tepkilerine neden oluyor.

İlan edilmediği için ihalelerden haberi olmayan işletme sahipleri, haksız rekabet koşullarının oluştuğunu ve yapılan ihalelerde kamu zararı olacağını iddia ediyorlar.

Yozgat Belediyesi tarafından 21/f pazarlık usulü ile ihale ilanı yayımlanmadan ve duyurulmadan sadece 2023 yılında birçok sektörden hizmet, mal ve yapım işi ihale edildi.

7 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Yozgat Belediyesi’nin 21/f pazarlık usulü ihalelerle yaptığı alımlar ve ihale bedelleri şu şekilde:

1- Çocuk Oyun Grupları Zemin Malzemesi Alımı - 1.398.980,00 TRY

2- İletişim Kampanyası ve Lansman Toplantısı 1.380.000,00 lira

3- Fiber Çatılı Kamelya ve Fiber Çatılı Piknik Masası Alımı 1.389.500,00 lira

4- İnşaat Demiri ve Hazır Beton Alımı 840.000,00 lira

5- Park Donatıları Alımı 1.254.000,00 lira

6- Ses, Sahne ve Işık Sistemi Kiralama 1.196.000,00 lira

7- Asfalt Plenti Doğalgaz Dönüşüm İşi 686.897,00 lira

8- Ekskavatör Kiralama 1.380.000,00 lira

9- Asfalt Plentine Elektrik Malzemesi 610.979,50 lira

10- Mobilya Malzemeleri Alımı 1.417.200,00 lira

11- Zirai Alet Malzemeleri 1.223.348,00 lira

12- Gezi Organizasyonu Hizmet Alımı Araç Kiralama 1.350.000,00 lira

13- Billboard, Raket ve Branda Alımı 746.000,00 lira

14- Uzun Şasi Çift Kabin Araç Kiralama 784.000,00 lira

15- Yol Çizgi Boyası Malzemesi 636.750,00 lira

16- 80 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plenti Demontaj ve Montaj Hizmeti Alımı İşi 1.425.000,00 lira

17- Gıda ve Eşya Taşımak İçin Koli Alımı 423.470,00 lira

18- Elektrik Malzemesi Alımı 1.331.439,50 lira

19- Depremzede Ailelere İftar Yemeği Verilmesi 960.000,00 lira

20- Billboard ve Raket Tamir Tadilat Hizmet Alım İşi 475.000,00 lira

21- Madeni Yağ 329.700,00 lira

22- Mobilya ve Tefrişat Malzemesi Alımı 747.850,00 lira

23- Elektrik Malzemeleri Alımı 402.019,35 lira

24- Ramazan Ayı İftar Yemeği 1.414.400,00 lira

25- İnşaat Malzemeleri Alımı 1.330.900,00 lira

26- Temizlik Malzemesi 1.326.200,00 lira

27- Kırtasiye Malzemesi Alımı 652.200,00 lira

28- Pompalı Hazır Beton 919.750,00 lira

29- Elektrik Malzemesi 548.200,00 lira

30- Atık Getirme Merkezi Kurulumu İçin Malzeme Alımı 290.600,00 lira

10 AYDA 28 MİLYON LİRAYI AŞAN PAZARLIK USULÜ 30 İHALE!

Yozgat Belediyesi tarafından 1 Ocak – 10 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 30 ve bu ihalelerin belediyeye maliyeti 28 milyon 870 bin 383 lira 35 kuruş.

Vatandaşlar şimdi şu soruların cevabını arıyor: “Bu ihaleler şeffaf bir şekilde ilan edilerek açık ihale usulü ile yapılıp rekabet ortamı oluşsaydı Yozgat Belediyesi’nin kasasında kaç lira kalacaktı? 21/f pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde kamu zararı var mı? Kamu zararı var ise ne kadar?”

SİVAS BELEDİYESİ “TANITIM KİTAPÇIĞI BASIMI”NI BİLE AÇIK İHALE YAPIYOR

Yozgat Belediyesi, elektronikten gıdaya, araç kiralamadan inşaat demirine, mobilyadan hazır betona, gezi programından yemeğe kadar hemen her sektörden mal ve hizmet alımını 21/f pazarlık usulü ile kapalı kapılar ardında alım yaparken, 2023 yılında 21/f pazarlık usulüyle hiç ihale yapmayan Sivas Belediyesi, tanıtım kitapçığı işini bile açık ihale yapacağını Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) duyurdu.

Son olarak, Yozgat’ta belediye tarafından kaç adet ve kaç liraya yapıldığı belli olmayan “Dev Adımlarda 4 Yıl” başlıklı tanıtım kitapçığının dağıtımı yapılırken, Sivas Belediyesi’nin 13 Kasım 2023 günü saat 11:00’da “Tanıtım Kitapçığı Baskı” işini “açık ihale” olarak yapacak olması “Yozgat Belediyesi neden açık ihale yapmıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

DEVLET HER ŞEYİN FARKINDA

MALUMUN İLAMIDIR!

Yozgat Belediyesi’nin ihaleleri ve ihale yöntemleri bir süredir Yozgat kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bunun yanı sıra, 21/f pazarlık usulü ile yapılan ihaleleri kimlerin aldığı, bu ihalelerin başkanın veya belediye meclis üyelerinin yakınlarına mı verildiği merak ediliyordu.

23 Ekim tarihli “Yozgat Belediyesi ihaleleri hukuka uygun ama usule uygun mu?” başlıklı haberimize karşılık “yalan” ve “iftira” yakıştırması yapan bazı çevrelere cevap niteliğinde devletin resmi verilerini okurlarımızla paylaşıyoruz.

Haberde yer alan tüm bilgiler, KİK’in EKAP resmi internet adresi olan https://ekap.kik.gov.tr adresinden alınmıştır. Bu bilgiler kamuya açıktır ve haberimizde yer alan verilerin tamamı bu adresten teyit edilebilir.