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Yeni yıl ile birlikte velilere mesaj atarak “ücretlerimize zam yaptık” diyen Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, yaptığı zamla velilere “pes” dedirtti.

Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi ücretlerine yaklaşık yüzde 75-85’lik bir zam oranı uygulandı. Yarım gün öğrenci ücretine yüzde 85’lik bir zam yapılırken, tam güne yüzde 75 oranında zam uygulandı.

Yozgat Belediyesi Kreşi, yarım ve tam gün öğrenci ücretlerine 3’er bin lira artış yaptı.

Yapılan zam ile birlikte yarım gün 3 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, tam gün 4 bin liradan 7 bin liraya yükseltildi.

SEVGİLİ VELİLERİMİZ ZAM YAPTIK!

Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, yeni yılda velilere gönderdiği mesajda ücretlere zam yapıldığını duyurdu. Ancak yapılan zam oranı velileri şaşkına çevirdi.

Velilere gönderilen mesaj şu şekilde: “Sevgili velilerimiz bildiğiniz üzere Ocak ayı itibari ile kreş ücretleri güncellenmektedir. Mevcut şartlarda bizlerde bu yıl ki ücretlerimizi güncellemiş bulunmaktayız. 15 Ocak 2024 tarihi itibari ile aylık ödeme tutarlarınız tam gün öğrenci ücreti 7 bin lira, yarım gün öğrenci ücreti 6 bin 500 liradır. Bu ay dahil ödemelerinizi bu şekilde yapmanızı rica eder iyi günler dileriz.”

BAKANLIK SERBEST BIRAKINCA

YOZGAT BELEDİYESİ ZAMMI KATLADI

Özel okul ücretlerinin belirlenmesinde eski formüle geri dönülmüş ve buna göre artık ücret artışlarını Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) belirlemeyecekti. Zam miktarı önceki yıllarda olduğu gibi ÜFE + TÜFE’nin toplamının ikiye bölünmesi ve çıkan rakamın üstüne en fazla yüzde 5 eklenmesiyle saptanacaktı.

Bakanlığın önerdiği zam hesaplamasından yola çıkarak, 2023 Aralık ayı ÜFE + TÜFE oranları baz alınıp yüzde 56,90 oranında zam yapılması gerekirken, Yozgat Belediyesi yarım gün için 3 bin 500 liraya yüzde 85 zam, tam gün için ise 4 bin liraya ise yüzde 75 zam oranı ile artış uyguladı.

YOZGAT BELEDİYESİ

BAKANLIĞIN ÖNERİSİNE UYMADI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2023 Aralık ayı on iki aylık ortalaması ÜFE’de yüzde 49,93 olarak açıklanırken bu oran TÜFE’de yüzde 53,86 oldu.

Bakanlığın önerdiği zam uygulama hesaplamasına ve TÜİK’in aralık on iki aylık ÜFE ve TÜFE rakamlarına göre ortalamaların toplamı 103,79 olarak ortaya çıkıyor. Oranların toplamını ikiye bölündüğünde ise yüzde 51,90 rakamına ulaşılıyor. Yine MEB’in önerdiği hesaplamaya göre yüzde 51,90 oranına +5 enflasyon payı eklendiğinde ise yüzde 56,90 oranını elde ediliyor.

Yozgat Belediyesi'nin uyguladığı zam oranı, bakanlığın önerdiği oranın üzerine çıktı. Önerilen hesaplama ile elde edilen sonuca göre Yozgat Belediyesi’ne bağlı kreş bakanlığın önerdiği hesaplamaya uymayarak yarım güne yüzde 85, tam güne ise yüzde 75 oranında zam yaptı.

ZAMLARIN SEBEBİ KÖSE'NİN

UYGUNSUZ HARCAMALAR MI?

Yozgat Belediye Başkanı Köse ve yönetimi, 30 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte yağlı güreş festivali, gastronomi günleri etkinliği ve tanıtım kitapçığı basımı gibi harcamalara ağırlık verdi.

Harcamaları 21/f pazarlık usulü ihalelerle ödeyen Yozgat Belediyesi, yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla kaynak arayışına yöneldi.

Bakanlığın belirlediği hesaplama yönteminin dışında bir hesapla velilere yansıtılan yeni zam oranları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, “Belediye kendine ait kreşte kâr gözetmemeli. Maddi durumu iyi olan veliler çocuklarını özel kreşlere gönderebiliyorlar. Bu zamlar belediyenin uygunsuz harcamalarını telafi etmek için mi yapılıyor?” diye serzenişte bulundu.