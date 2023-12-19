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Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas ile İç Anadolu'nun geniş bir bölgesine kar yağışının yaklaştığına dair Hava City tarafından yeni bir tarih belirlendi. Meteoroloji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Hava City, ülkemizde bir süredir durağan seyreden hava koşullarının yerini karlı ve soğuk günlerin alacağını duyurdu.

Bu güncellemenin önemi, hava durumu ile ilgili güvenilir bilgi sağlama konusunda Hava City'nin uzmanlığına dayanmaktadır.

Hava City'nin paylaşımında, Cumartesi günü Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyon, Uşak, Kütahya çevrelerine kar yağışının beklendiği, akşam saatlerinden itibaren ise Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümüne kar yağışının olabileceği ifade edildi.

Bu durumu takip edenler, özellikle belirtilen bölgelerde kar yağışı olasılığına karşı dikkatli olmalıdır. Hava City'nin güncel bilgileri, halkı meteorolojik değişikliklere karşı önceden bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.