Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve MESA Holding KOSAŞ AŞ Genel Müdürü Faruk Erol, Bilal Şahin Batı Kampüsüne yaptırılan endüstriyel ve medikal kenevir üretiminin yapılacağı serada incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Kısa zamanda seramız bitti. Paydaşımız MESA Holding KOSAŞ AŞ Genel Müdürü Faruk Erol Bey ile son değerlendirmeleri yaptık” dedi.

İHTİSAS ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTISI YOZGAT’TA

İncelemede seranın eksikliklerinin neler olduğu ve daha neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Karadağ, “İhtisas Üniversitelerinin toplantısını YÖK Başkanımızın da katılımlarıyla burada yapacağız. En son toplantı Kastamonu’da olmuştu. Paydaşlarımızla birlikte seramızın açılışını yapacağız. Şuanda farklı amaçlı, farklı denemelerle çalışmalar yapıyoruz. Medikal kenevir ve diğer endüstriyel kenevir türlerine yönelik denemelerimiz daha önceden vardı ama sera ortamında denemeler yaparak bir taraftan da kenevir tarımının artırılmasına yönelik tohum çeşit türlerin ortaya çıkarılmasına yönelik çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan elde ettiğimiz verilerle medikal kenevir süreçlerinin kapalı sera sistemlerinde 365 gün esasına bağlı olarak üretilmesinin alt yapısını oluşturuyor. Ortaya koyduğumuz dayanıklı türlerin ortaya çıkarılması medikal kenevir ile ilgili bunların belirlenip çeşitliliğini artırılması çalışmaları yapılarak sera ortamında en verimli kozmetik ve ilacın hammaddesi olan cannabidiol’in ekonomiye kazandırılması, medikal kenevirin mucizevi yağı THC’de dâhil olmaz üzere ekonomiye kazandırılması süreçlerinde hızlı bir şekilde bilimsel çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEK PİLOT ŞEHİR YOZGAT OLSUN”

Türkiye’de kenevir amaçlı kurulan ilk sera olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Seranın hemen faaliyete geçmesi ile ilgili çok güçlü paydaşımız var. MESA Holding 3 temel alanda bizimle yol haritası çizmişti. Birisi de medikal kenevir. Kenevir amaçlı kurulan Türkiye’de ilk seramız ve bunun mimarları, buraya yapanlar MESA Holdingimiz. Bundan sonra ki süreçte Türkiye’de ilk olarak medikal kenevir süreçleri kapalı sera sistemlerinde ön çalışmalarımıza bağlı olarak hızlı bir şekilde hemen hayata geçireceğiz. Marka tescillerimiz var kozmetikle ilgili çünkü hammaddesinin seri üretilmesini alt yapısını sadece kenevirin üretimi değil oradan altyapılarımız hazır üç paydaşımız burada artık her ölçekte ‘Dr Hemp’ dediğimiz markanın ekonomiye kazandırılması süreçlerini inşallah başlayacağız. Huzurlarınızda çok güçlü paydaşımız olan Faruk Bey’in şahsımda MESA Holding Patronu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte tarımsal süreçleri yöneten Faruk Bey esasında meslekle bizi buluşturan kişi tarımsal süreçlerin sadece tarımda kenevirde Türkiye’nin farklı yerlerinde hayvansal üretiminde çalışmaları ile çok farklı alanlarda çalışmaları var. KOSAŞ olarak tarımın yönetilmesinde olmazsa olmazı zeytin dahi olmak üzere çok güzel işler yapıyorlar. Kenevirin MESA tarafından ekonomiye katma değere dönüştürülmesi süreçlerinde Faruk beyin çok ama çok büyük katkısı var. Bu seramız tam otomatik her şeyi düşünülmüş bir seradan bahsediyoruz. Siz düğmeye basıyorsunuz gerekli verileri giriyorsunuz sulamada dâhil olmak üzere bütün sistem otomatik olarak havalandırması da dâhil bunu yapıyor. Akıllı bir seradan bahsediyoruz belki Yozgat’ta akıllı sera dediğimiz biz bunu kenevir özelinde yaptık ama bu sera Yozgat’ta seracılık çok çok önemli birçok domates yetiştiriciliği de dâhil olmak üzere bu seramız çok güzel bir örnek olacaktır. Medikal kenevir ile ilgili düzenlenen yeni kanun Pilot şehir ve şehirlerin belirlenmesi adına çok önemli bir faydası olacaktır. Bizler ihtisas üniversitesi olması sebebi ile çok önemli mesafeler kat etmiş olmamız sebebiyle istiyoruz ki tek pilot şehir Yozgat olsun. MESA Holding tarafından çok yol kat ettik güzel ürenler ürettik elimizde çok önemli medikal kenevire yönelikte çalışmalarımız var. Pilot şehir olarak ne yapacağımızı biliyoruz hemen yatırım planlarımızla birlikte çok kısa zaman içerisinde ülke ekonomisine katma değere dönüşecek bir süreç Yozgat tarafından çok kısa içerisinde yönetilmeye başlanılacak” diye konuştu.

“DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK ADINA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ”

MESA Holding KOSAŞ AŞ Genel Müdürü Faruk Erol ise, “Ben bu konuyu ilk duyduğumda çok çok mutlu oldum. Çok eskiden bu konuyu araştırıyordum. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kenevir enstüstrisi olarak atanmasından dolayı ilgileniyordum. Nihayetinde kader bizi bir araya getirdi. Burada güzel bir çalışma yaptık. Bu sera iyi bir araştırma geliştirme serası olarak hazırlandı ve imalatı yapıldı. Küçük bir iki ekleme yapmamız gerekecek ama bunu zaman belirleyecek neler yapacağımızı nelere dikkat edeceğimizi. Buradan çıkacak ürünlerle ilgili ülke ekonomisine özellikle sağlık alanında bu dışa bağımlılığı bitirmek adına inşallah çok iyi şeyler yapacağız. Baştan beri inanıyorum bu yeni kanunla bunun önü açılmış oldu. Burada buluşmaktan çok mutluyuz. Bu seranın, Yozgat’ta seracılığın gelişmesi ve örnek olması için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. Sema Nur Koçaker