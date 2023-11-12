Keşke diyorum İstanbul

gözlerim görmese idi

kulaklarım duymasa

her yer maveraya bürümüş sokaklarını

kaldırımlar kapkara

keşke diyorum İstanbul

her yer fırtına sonrası sessiz

içler acısı kıyılar

işlenmiş duvarlara sızılar

keşke diyorum İstanbul

sen yalnız sen ve ben

burada ikimiz gölgelensek

ayaklarımızı üsküdara uzatsak

sonra sen benim gözyaşlarımı silsen,

ben senin kalabaklarını toplasam

bir eminonü vapuruna binip

cağaloğlu yokuşunda dinlensek

ustadlara uğrasak selamlaşarak

hal hatır edip güllü çay içsek

sonra sen boğazı seyretsen

ben ruhumdaki kimliğimi

keşke diyorum istanbul

gözlerim görmese

kulaklarım duymasa

keşke diyorum istanbul

gelsen otursan başucuma

başımı omuzuna yaslasam

bir bir dinlense anılar

sonra sana anlatsam bendeki seni

keşke diyorum istanbul

bütün şehirler sen olsa

dökse yerlere renk renk beni

sonra izmir lale

ankara zambak

istanbul gül koksa

keşke diyorum İstanbul

Gazze çocuk

Mekke gül

Medine Cennet koksa da erimese sessizlik..