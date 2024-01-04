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Bugüne kadar 25 hatıra ormanı oluşturan ve "Oksijen Adam" olarak tanınan doğa gönüllüsü Abdullah Karataş’ı ziyaret eden Kaymakam Ahmet Nuri Demir, bir süre sohbet ederek yapacağı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ömrü boyunca fidan dikmeye devam edeceğini belirten Karataş, gelecek nesillere yaşanılabilir yeşil bir doğa bırakmak istiyor.

Sarıkaya ilçesinde ‘Oksijen Adam’ olarak bilinen Abdullah Karataş (62), 22 yıldır dağ taş demeden tek başına kendi imkanlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Doğa ve yeşil sevgisi katlanarak artan Karataş, diktiği binlerce fidan sayesinde ilçesinin yeşil bir görüntüye kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

2008 yılında emekli olan ve ilçede çocuklarıyla birlikte beyaz eşya işiyle uğraşan Karataş, vaktinin büyük bir kısmını diktiği fidanların bakımıyla geçiriyor. İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün fidanların, kontrolünü, bakımını ve sulamasını yapan Karataş, toprakla buluşturduğu fidanları bir bebek edasıyla büyütüyor.

2000 yılında fidan dikimine başlayan ve şu ana kadar 300 binden fazla fidanı toprakla buluşturan Karataş, oluşturduğu 25 hatıra ormanının yanı sıra köy ve beldelerde 20’yi geçkin çeşme yaptırdı. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakmak için gece gündüz çalışan Karataş, ayrıca ilçedeki mezarlıklar, okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara da kendi imkanlarıyla fidan dikmeye devam ediyor.

“MUTLU OLUYORUM”

Yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili Kaymakam Demir’e bilgi veren Karataş, “63 yaşındayım, bu zamana kadar 25’i geçkin hatıra ormanım oldu. 300 bini geçkin fidanım ve 20’yi geçkin çeşmelerim oldu. Ömrümü doğaya ve fidanlara adadım. Ömrüm boyunca temin ettiğim fidanları doğayla buluşturmaya kendime söz verdim. Ölünceye kadar da bunu yapacağım. Bütün finansmanını kendi imkanlarımla sağlıyorum. Sulamasını, dikimini, bakımını her şeyini kendim yapıyorum. İlçedeki bazı gönüllü arkadaşlar da fidanların bakımı için bana yardımcı oluyor. Fidanları çocuk gibi seviyorum, onlar benim doğada aşkım, sevgim, mutluluğum. Ben bunlarla mutlu oluyorum, rabbim ömür verdikçe de bunu devam ettireceğim” dedi.