Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yerköy’de, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönem müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam’ın başkanlığında Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıya, Şube Müdürü Hasan Doğan, Şube Müdür Vekili Nebahat Gülcegül ve birçok okul ve kurum müdürü de katılım sağladı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda, ikinci dönem eğitim-öğretim sürecinde ele alınması gereken konular ve alınan kararlar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşma yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İlçemizde eğitim-öğretimin daha verimli geçmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu toplantı da bu çalışmalarımızın bir parçasıdır. Aldığımız kararlar doğrultusunda, ikinci dönemde de öğrencilerimizin daha başarılı olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Toplantıda, ikinci dönem yapılacak olan sınavlar, öğrenci başarılarını artırmak için yapılacak faaliyetler, mesleki eğitim ve taşımalı eğitim gibi konular ele alındı.