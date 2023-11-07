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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yüzüncüyıl Mahallesi, Öğretmenler Evi ile Sağlık Meslek Lisesi güzergahındaki yol yapım çalışmalarının tamamlandığında, ulaşımın artık daha konforlu ve güvenli olacağını belirtti.



Daha uzun ömürlü ve nitelikli yollar yapmak için tüm alt yapı kurumları ile işbirliği içinde çalıştıklarını da hatırlatan Başkan Yılmaz şunları söyledi; "Yine sahalardayız, çalışıyoruz. Altyapı çalışmaları bitti ve asfalt çalışmasına başladık. Yüzüncüyıl Mahallesi, Öğretmenler Evi ile Sağlık Meslek Lisesi güzergahı yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu caddenin nitelikli bir şekilde altyapısı üst yapısı bitmek üzere. Yolları yaparken tüm alt yapı kurumları ile irtibatlı çalışıp alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Böyle olunca daha uzun ömürlü bir yol ortaya çıkıyor. Bu yüzden vatandaşlarımızda duyarlılık bekliyoruz. Yol medeniyettir. Yollar yenilenince bölgenin de çehresi değişmektedir. Üstün çalışmaları için mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarımızın emeği çok. Mahallemize ve ilçemize bu yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim."