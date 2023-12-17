Eriyorum dün sema durdu

Kubbe çöktü.

Vakit vakit kayboldu,

Gök yerlere yer arşa kalktı.

İnciler inciler vardı bembeyaz

Akçadan, akçeden…

Önce mateme büründü her yer

Sonra kapkara bulutlar,

Boş ver milliklerin kimliği dünya

Yine kan lamba, yine kan içti insan

Yen bırak diye feryat ederken

Ben ruhumu gömdüm

Eriyorum ılık bir masa

Beyaz bir lamba,

Dur durak bilmeyen trenler

Vagonları boş kimliksiz

Yakıtları bitmiş, Sen hissiz

Uyan yeniden uyanmak vakti desem

Uyanacak yer kaldı mı ki,

Çiçekler soldu

Semadan damlalar dökülüyor

Üzerime bırak,

Bu giden yolcunun kimliklerini

Cadde ortası bir yerdeyim,

Eriyorum ateşin korundayım

Alev alev avuç içlerim

Kırmızı ışıklar bomboş adımlar

Kapılar yalın ayak,

Sükût en tepeden ışıklarını yaktı yine,

Eriyorum dün sema durdu.