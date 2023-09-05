Başkan Bilir, Yeniden Refah Partisi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bir açıklama yaptı.

Milli Görüş bu milletin inancı, tarihi, kimliğidir. Şanlı bir tarihten sonra gelen zor zamanlarda Müslümanca kalma mücadelesi olduğunu belirten Başkan Bilir, “Millî Görüş’ün ufku, bütün insanlığın huzurudur. Kuvveti üstün tutan Batı taklitçilerinin ‘kalkınıyoruz, gelişiyoruz’ süslü ifadelerine karşın. Yeniden Adil Düzene dönme zamanı geldiğini söyledi.

Başkan Bilir yaptığı açıklamada, “Erbakan, bir bilim adamı olarak, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elde ederek kalkınma mücadelesini vermiştir. O sıralar, ismi 'Pancar Motor' olarak bilinen 'Gümüş Motor' fabrikasının kurmuş ve yerli otomobilin imalatında görev almış, kısa bir süre içerisinde Devrim ismiyle bilinen otomobili yürür hale getirmiştir. Devrim, Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil. 1961 yılında, Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda, 129 günde üretildi. Millî Görüş Rahmetli Necmettin Erbakan tarafından, 1969 yılında ‘Bağımsızlar Hareketi’ ile başlayan ve ilk olarak Millî Nizam Partisi ile partileşerek günümüze kadar gelen, ideoloji ve siyasi akımın adıdır. ‘Adil Düzen’ tezini ortaya koymuş ‘siyasal ıslahatçı’ bir İslâmî harekettir. Günümüzde Türkiye'de Yeniden Refah Partisi resmî olarak Millî Görüş ideolojisini benimsemektedir. Hiçbir siyasi hareket boşlukta ortaya çıkmadığı gibi Milli Görüş Hareketi de kendiliğinden bir anda mucize gibi ortaya çıkmamıştır. 28 Şubat sadece RP’ye ve Necmettin Erbakan’a yapılmanın ötesinde Türkiye’nin tarihsel ve sosyolojik değişim sürekliliğine karşı yapılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan, Saadet Partisi’nin Milli Görüşü temsil edecek yetkisi kalmamıştır, ifadeleri önem arz etmekte. Geçmişte, Milli Görüş camiasında siyaset yapmış olup, daha sonra Milli Görüş gömleğini çıkardım ifadeleriyle, Milli Görüşten uzaklaşanlara diyoruz ki lütfen, Elinizi, dilinizi Milli Görüş üzerinden çekin. Milli Görüş seçimden seçime hatırlanacak bir davanın adı değil. Tüm İnsanlığın, Büyük Türkiye ve Adil bir dünya hayal edenlerin davasıdır. Yine bir diğer genel başkan, iktidar olduğumuzda 'İHA’laraSİHA’lara dokunacağız' diyor. İHA’larSİHA’lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi netleşmiştir. Netleşen rakamlar, emeklimizi memnun etmemiştir. 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, Maaş artışı yerine, farklı artış rakamları ifade ederek enflasyona ezdirmedik demelerini inandırıcı bulmayacağız. Ekonomide Kaide Alım gücüyle ölçülür. Türkiye’nin değeri, Yeniden Refah Partisi diyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi