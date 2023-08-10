Yayımlanan kararname ile Ziya Polat Kars valiliğine atanırken Yozgat’a ise Mehmet Ali Özkan atandı.

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın yerine atanan Mehmet Ali Özkan’ın kim olduğu ise araştırılıyor.

1973 yılında Ankara Güdül’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Mehmet Ali Özkan, 1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, Gümüşhane Kaymakam adayı, Afyon- İhsaniye ve Denizli- Beyağaç'ta Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıla yakın süreyle İngiltere’de kalmıştır.

Daha sonra sırasıyla Afyon-Başmakçı, Van-Gürpınar, Konya-Hadim, Düzce-Gölyaka, Artvin-Hopa ve Bitlis -Tatvan ilçelerinde Kaymakamlık görevini yaptı.

Ayrıca 07 Eylül 2017 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında Bitlis ili Yolalan Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliğine atanan Mehmet Ali Özkan şimdi ise Yozgat’a atandı.

Mehmet Ali Özkan, Arzu Özkan ile evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Melike Aslı Arslan