Yaklaşık 2 milyon konutta gerçekleştirilen denetimlerde konutların bir kısmının akrabalar tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 2 milyon konutta gerçekleştirdiği denetimlerle kira geliri elde edilen konutlarda akrabalar tarafından kullanım tespit etti. Bu kapsamda, Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, "misafir vergisi" konusunda uyarılarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri elde edilen 2 milyon konutu denetleme kararı aldı. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, konutların bir kısmının akrabalar tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durum, önceki "kaynana vergisi" tartışmalarını hatırlatırken, Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, şimdi de "misafir vergisi" konusunda uyarıda bulundu.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesini engellemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri, belirlenen adreslere tebligat göndererek kiracıları ve ev sahiplerini yakından takip ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4,5 milyon konutun kira potansiyelini analiz ettiklerini ve bu süreçte 2 milyon konutun kira geliri elde edebileceğini açıkladı. Ancak, bu konutlardan bir kısmının akrabalar tarafından kullanıldığı belirlendi. Ev sahipleri, kira almadan akrabalarını konaklatmanın "kaynana vergisi" ile karşılaşmışlardı; şimdi ise "misafir vergisi" gündemde.

Tolu'nun yazısına göre, "Misafir Vergisi" ev sahibi ile birlikte yaşayan akraba olmayan misafirlerle ilgili. Misafirlerin uzun süre kalması durumunda, ev sahibi vergi ödemek zorunda kalıyor.

Misafirlerin 3 aydan fazla konaklaması durumunda ev sahibi vergi ödemek zorunda kalabilir. Bu vergi, Gelir Vergisi Kanunu'nun "Emsal Kira" başlıklı 73. Maddesi'nde belirtiliyor ve ev sahipleri, emsal kira bedeli üzerinden vergilendiriliyor.

Evin emlak vergisi değeri ve konaklayan kişi sayısı, vergi miktarını etkiliyor. Ancak, belirli bir miktarın altındaysa ev sahipleri misafir vergisinden muaf olabilirler. Sonuç olarak, ev sahipleri akraba olmayan uzun süreli misafirler ağırladıklarında vergi ödeme yükümlülüğüyle karşılaşabilir, ancak belirli bir miktarın altında ise ödeme yapma zorunluluğu olmayabilir.