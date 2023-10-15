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Motorlu taşıt satısından, devir ve tescilinden sonra yeni bastırılacak plakalarda 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ‘karekod’ uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası (BŞO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Plaka Yönetim Sistemi Eğitim Toplantısına, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın’ın yanı sıra Bursa ve ilçeleri ile çevre illerdeki Şoförler ve Otomobilciler Odalarının başkanlarıyla genel sekreterleri katıldı.

Yeni satılan veya devredilen araçlar için tescil işlemi sonrası çıkartılacak motorlu taşıt plakalarının karekodlu hale getirilmesi uygulaması hakkında bilgi paylaşılan toplantıya ev sahipliği yapan Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit’in selamlama konuşmalarının ardında TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın uygulama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Araçların satışı, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Bu uygulama ile sahte plakanın önüne geçilecektir. Plakanın hangi seri numarası ile ne zaman ve nerede üretildiği gibi bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınarak otomatik olarak ilgililerin kullanımına sunulacak” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan sunumda uygulama hakkındaki bilgilendirmelerinde bulunuldu.