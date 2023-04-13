İftar programına il protokolü, şehit ve gazi aileleri ve gaziler katıldı.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat ev sahipliğinde yapılan iftar yemeğinde Vali Polat, ailelerin Ramazan ayını tebrik ederek şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Vali Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, masaları tek tek dolaşarak ailelerle sohbet etti.

Gaziler ve ailelerin sorun ve isteklerini dinleyen Polat, taleplerini not aldı.

Polat, davete iştirak edenlerin Ramazan ayını tebrik ederek şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Vali Polat Programda yaptığı konuşmada, “Aziz şehitlerimizin değerli aileleri, kahraman gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz bu iftar yemeğine katılımınızdan dolayı öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyor ve selamlıyorum. Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazanın hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan ayında, bir iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten, ağırlamaktan, büyük bir onur duyuyorum. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz. İftar sofrasına katıldığınız için hepimize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri, sizler aziz şehitlerimizin bizlere hatırasısınız, yadigârısınız. Devletimiz ve milletimiz, sizlerin kıymetini, değerini her zaman bilecek, hiçbir zaman unutmayacaktır. Çünkü sizler en değerli varlıklarımızı; çocuklarımızı, eşlerimizi, kardeşlerinizi, yakınlarınızı, kısacası en sevdiklerinizi, bu vatan için, bu millet için feda ettiniz. Hepsinin ruhu şad olsun” dedi.

MÜFTÜ’DE KATILDI

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden katıldığı iftar programında yemekten sonra dua etti.

Müftü Gülden, iftar sonrası yaptığı duada başta tüm şehitler olmak üzere gaziler ve depremde vefat edenler için rahmet diledi. Alpaslan Demir