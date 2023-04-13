Düzenlenen iftar yemeği programına Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Reisi Cihad Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, Müftü Atıf Akşit katıldı.

Kaymakam Recep Aydın, çocuklar ve aileleri ile kısa sohbetlerde bulunarak, gazilerin ve çocukların bizlere birer emanet olduğunu belirtti.

Ramazan’ın toplumsal dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimiz ile hoşgörümüzü güçlendirdiğini aktaran Kaymakam Recep Aydın, Devletimizin her zaman öksüz ve yetim çocuklarımızın yanında olduğunu söyledi. Haber Merkezi