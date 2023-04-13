Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Seçim İletişim Merkezi açılışı ve iftar programında Yozgatlı vatandaşları davet etti.

Sedef, Cumartesi günü saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesinde MHP Yozgat Seçim İletişim Merkezi’nin açılışını gerçekleştireceklerini akabinde iftar programı gerçekleştireceklerini bildirerek, “Bütün ülküdaşlarımı, Yozgatlı hemşerilerimi seçim iletişim merkezimizin açılışına ve akabinde kuracağımız iftar sofrasına davet ediyorum” dedi. Haber Merkezi