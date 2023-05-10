Eğitim camiasına ve ilçe vatandaşına hayırlı olmasını dileyen Başkan Coşar, çocuklara yönelik yatırımların artacağını bildirdi.

Başkan Coşar açıklamasında, “Yarınlarımızın aydınlık yüzü çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırımlarımızı artırarak, büyük katkılar sunuyoruz. Hayata geçireceğimiz 12 dersliğe sahip yeni ilkokul binasının yapım süreci başladı. İnşallah bu alanda birçok eseri ilçemize kazandıracağız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, eğitim camiamıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan