Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu.
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ağaç dikim etkinliği yapıldı.
Düzenlenen etkinliğe Bozok Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri katılım sağladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar unutturulmamaya devam ediliyor.
Deprem felaketini unutmamak adına yapılan etkinliğe katılanlar duygulanarak fidanları toprakla buluşturdular.
Fidan dikiminde depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilendi. Ahmet Ayverdi