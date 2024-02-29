Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde iddiaya göre havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı. Öğrencilerin tahliye edildiği okuldaki yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın öğrencilerden birinin havalandırma boşluğuna attığı sigara izmaritinden dolayı çıktı. Dumanların sardığı okulda öğrenciler, öğretmenler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine yangının çıktığı okula çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangınla ilgili polis çalışma başlattı.

Öğrencilerden biri, "biz önce anlamadık. Sonra koku gelmeye başladı. İtfaiyeyi gördük. Camdan baktığımızda bir sürü kişinin toplandığını gördük. Hocalarımız yardım etti dışarı çıktık" dedi.