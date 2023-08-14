Yılmaz’ın Vefatıyla sadece ailesini, sevenlerini değil Yozgatspor’a gönül veren milyonları üzen Yılmaz’ın yokluğunu kalplerinde hisseden sevenleri yaptıklarını asla unutmayacaklarını ve ismini yaşatacaklarını vefalarıyla gösterdiler.

Yozgatspor camiasının sevilen ismi ve unutulmaz başkanı Yusuf Kenan Yılmaz, vefatının 10. yıl dönümünde sevenleri ve Yozgatspor tutkunları tarafından mezarı başında anıldı. Efsanevi başkanın Yozgatspor'a kazandırdığı başarılar ve tüm spor camiasına bıraktığı değerleri hatırlamak adına düzenlenen anma programına birçok tanıdık sima katıldı.

Yozgatspor tarihindeki başkanlık döneminde elde ettiği büyük başarılar nedeniyle "Efsane Başkan" unvanını hak eden Yusuf Kenan Yılmaz, spor dünyasının yanı sıra Yozgat Haber Gazetesi ortaklarından Sedat Sefa Yılmaz'ın ağabeyi olarak da biliniyordu. Kendisi, 10 yıl önce yaşadığı sağlık sorunları sonucunda aramızdan ayrıldı, ancak hafızalarda ve Yozgatspor sevdalılarının kalbinde daima yaşamaya devam etti.

Yusuf Kenan Yılmaz'ın ebediyete intikal etmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen, Yozgatspor'un sevdalıları tarafından unutulmaması ve mirası yaşatılması adına düzenlenen anma programı, büyük duygusal bir anlam taşıyor.

Kabri başında yapılan duaya el açan ve Fatihalarla Yusuf Kenan Yılmaz ve geçmişe irtihal eden tüm merhumlara dualar gönderen katılımcılar adına Yozgatspor eski kulüp başkanlarından Nurullah Nurdoğan ve kardeşi Sedat Sefa Yılmaz bir açıklama yaptı. Kenan Yılmaz’ın vefatının üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen yokluğunun arandığını belirten Nurdoğan, ismini her zaman için yaşatacaklarını ifade etti. Haber Merkezi