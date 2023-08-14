3 bin kişi yerleştirildi

İşkur İl Müdürlüğü'nün 2023 yılındaki çalışmaları hakkında bilgiler veren İşkur İl Müdürü Taner Yıldız; yılın geride kalan 7 ayında 3 bin 11 vatandaşın işe yerleştirildiğini söyledi.

Danışmanlar aracılığıyla bilgilendirmelerin de devam ettiğini aktaran Yıldız; "İş arayanlar ve iş verenleri buluşturan, istihdama katkı sağlayan kurumumuz; Ocak - Ağustos ayları arasında idarecilerimiz de dahil olmak üzere iş veren danışmanlarımızca bin 678 işyeri ziyareti yapılmış ve iş verenlerin talepleri alınmıştır. Bu 7 aylık süreçte toplamda 4 bin 199 açık iş sisteme yüklenmiştir. Bu açık işlere yapılan yönlendirmenin ardından 86’sı engelli olmak üzere 3 bin 11 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Yine bu 7 aylık dönemde 6 bin 255 kişiyle iş ve meslek danışmanlarımız bireysel görüşme gerçekleştirmiştir. Meslek danışmanlarımız; üniversite ve lise öğrencileri ağırlıklı olmak üzere işi arama becerileri, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, veli toplantıları gibi konularda da görüşmeler gerçekleştirmiştir. İşbaşı eğitim programı gibi teşviklerimiz var. İşbaşı eğitim programları ve toplum yararı programları çerçevesinde toplamda 491 kişiye 25 milyon 838 bin 74 lira ödeme gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir